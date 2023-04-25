القاهرة 05 شوال 1444 هـ الموافق 25 أبريل 2023 م واسفاز فريق الداخلية على مضيفه فريق فيوتشر بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب السلام في القاهرة، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ 22 للدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز، يرتفع رصيد الداخلية إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد فيوتشر عند 49 نقطة في المركز الثاني.وفي مباراة أخرى، تعادل فريق المصري البورسعيدي مع ضيفه فريق البنك الأهلي سلبياً بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ 23 للدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد المصري إلى 36 نقطة في المركز السابع بجدول الدوري، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر.// انتهى //23:48ت م0102