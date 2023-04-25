عمّان 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي الثلاثاء، رئيس أركان الدفاع الألماني الفريق أول كارستن بروير، الذي يزور الأردن حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء مستقبل التعاون العسكري بين البلدين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //00:08ت م0001