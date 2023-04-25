سياسي / رئيس هيئة الأركان الأردني يلتقي رئيس أركان الدفاع الألماني
الأربعاء 1444/10/6 هـ الموافق 2023/04/26 م واس
عمّان 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس
التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي الثلاثاء، رئيس أركان الدفاع الألماني الفريق أول كارستن بروير، الذي يزور الأردن حالياً.
وبحث الجانبان خلال اللقاء مستقبل التعاون العسكري بين البلدين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.
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