الرياض 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسنظمت لجنة المسؤولية المجتمعية بالاتحاد السعودي لكرة اليد وبالتعاون مع جمعية بناء لرعاية الأيتام حفل معايدة وبرنامجاً ترفيهياً لمنسوبي الجمعية في نادي النهضة، بحضور عضو مجلس الإدارة «علي العليوات» ورئيس اللجنة «حسين أبوتاكي»، وشملت المبادرة عددًا من الفعاليات بحضور أكثر من 50 منتسباً للجمعية مع أهاليهم، من بينها الألعاب الرياضية الجماعية وأركان الألعاب الورقية وركناً للرسم.يذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة مبادرات أطلقتها اللجنة عقب إعادة هيكلتها، حيث شهد ثاني أيام عيد الفطر المبارك معايدة مرضى مستشفى القطيف المركزي بمشاركة اللاعبين مهدي آل سالم من فريق الهدى ومحمد المطرود من مضر ونيمانيا ملادينوفيتش من الخليج.// انتهى //00:24ت م0004