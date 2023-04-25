جيزان 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مواطن، لمحاولته تهريب نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994) أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //00:26ت م0005