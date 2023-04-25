القاهرة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسخسر منتخب مصر للناشئين (مواليد 2006) أمام نظيره الروماني بنتيجة (26-27) في رابع مواجهاته التي أقيمت الثلاثاء ضمن بطولة البحر الأبيض المتوسط لكرة اليد التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 23 وحتى 30 أبريل الجاري.وكان منتخب مصر قد فاز في أولى مواجهاته بالبطولة على منتخب إسبانيا بنتيجة (23-22) ، فيما خسر في اللقاء الثاني أمام منتخب كرواتيا بنتيجة (21-28) ، كما خسر مبارياته الثالثة أمام منتخب فرنسا بنتيجة (29-30)، فيما يلعب خامس مبارياته مع منتخب اليونان اليوم.// انتهى //00:30ت م0006