لندن 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واستغّلب فريق ولفرهامبتون على ضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.بهذه النتيجة رفع ولفرهامبتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز الـ 13، ليتعادل مع بالاس صاحب المركز الـ 12 في الرصيد النقطي.وحقق أستون فيلا انتصاراً ثميناً على ضيفه فولهام، بهدف وحيد، ليكمل مسيرته في محاولة الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث وصل رصيده النقطي إلى 54 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، فيما بقي رصيد فولهام على 54 نقطة في المركز التاسع.وخيّم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة التي جمعت ليدز يونايتد وليستر سيتي، حيث رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ 16 بفارق نقطة أمام ليستر سيتي الذي رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ 17.// انتهى //00:50ت م0007