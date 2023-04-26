الرياض 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واستنطلق اليوم الأربعاء منافسات النسخة الرابعة من بطولة غرب آسيا لألعاب القوى للرجال والسيدات بمشاركة (12) دولة من غرب القارة، وهي: قطر "المستضيف"، والسعودية، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين، والإمارات، والعراق، ولبنان، والأردن، وفلسطين، واليمن، وسوريا.ويمثل الأخضر في البطولة (22) لاعباً سعياً لمواصلة نجاح ألعاب القوى السعودية في تحقيق الميداليات والأرقام الشخصية، تحت إشراف 4 مدربين هم حمدان البيشي، فالنتين بوندرينكو ، علي العمري ، عاصم آل حزام.واستعد المنتخب السعودي للبطولة بمعسكر خارجي في تركيا لمدة شهر من ٢٠ مارس - ٢٠ أبريل، وذلك ضمن تحضيراته كذلك للبطولة العربية للكبار في ‫المغرب‬.وسيخوض الرياضيون (22) سباقاً ومسابقة على مدار ثلاثة على ميدان ومضمار استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، إذ تقام في اليوم الأول من البطولة منافسات الوثب الطويل، ودفع الجلة، والوثب الثلاثي سيدات، ورمي الرمح، وسباق 100م، و800م، و10000م مشيا للرجال و 3000م موانع.وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة ترتيبات انطلاق المسابقات والسباقات، باعتماد أهلية الرياضيين والرياضيات المشاركات في ألعاب الميدان والمضمار، كما أجازت البرنامج التنافسي للفئتين، بواقع (12) سباقاً للمضمار، وثماني مسابقات للميدان، بالإضافة إلى مسابقتين مركبتين "العشاري والسباعي"وذلك بحضور ممثلي الدول المشاركة وطواقم التحكيم والميقاتيين والمراقبين الفنيين، وذلك خلال الاجتماع الفني الذي عُقد أمس، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة.// انتهى //02:52ت م0012