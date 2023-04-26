إسلام آباد 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد المتحدث العسكري الباكستاني اللواء أحمد شريف شودري وقوف الجيش مع الشعب وعمله مع الحكومة وفقاً للدستور بعيداً عن الانتماءات السياسية.واهتمت بموقف الصين التي أكدت في بيان التزامها بالوقوف مع باكستان، ودعمها غير المشروط في جميع المجالات.وأخبرت عن إعلان السلطات الباكستانية عن حالة إنذار على السواحل البحرية للبلاد، تحسباً لتعرضها لإعصار بحري.وتطرقت إلى تأكيد الجيش الباكستاني التزامه بتوفير الحماية الأمنية لمشاريع الممر الاقتصادي الصيني في البلاد.وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي وقع ليلة الاثنين في مركزاً لقوة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة في بلدة "كبل" بمنطقة وادي سوات شمال غرب باكستان إلى 17 قتيلاً.كما أخبرت عن إجلاء باكستان أكثر من سبعمائة من مواطنيها من السودان، مع استمرار الجهود السعودية لإجلاء العالقين في السودان من مختلف الجنسيات جواً وبحراً.// انتهى //07:19ت م0018