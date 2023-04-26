القدس المحتلة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واستناولت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أنه وبرغم مرور 75 عاماً على النكبة الفلسطينية، لا تزال عملية تهجير الفلسطينيين جارية، بهدف واحد يتم السعي إليه في وضح النهار بتطبيق عملية الضم، مطالباً بعضوية كاملة لدولة فلسطين والاعتراف بها في الأمم المتحدة.وتطرقت لاستمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، واعتقال ثمانية شبان، ومواصلة فرض الحصار المشدد على مدينة أريحا، لليوم الرابع على التوالي، مما فاقم من معاناة الفلسطينيين.وركزت صحف فلسطين على إعلان العاصمة النرويجية أوسلو، حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات، كونها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.وأبرزت اجتماع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، وبحث الاجتماع جهود توفير الدعم المالي اللازم لسد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.وأنبأت بقرار الاحتلال هدم عدة منازل ومنشآت فلسطينية في أريحا والأغوار، في إطار سياسية هدم المنازل التي ينفذها الاحتلال في الضفة الغربية.وأخبرت أن عمليات الإجلاء من السودان تتواصل، وسط التزام جزئي بوقف النار في الخرطوم، وإجلاء نحو 50 من الرعايا الفلسطينيين من الخرطوم باتجاه القاهرة.// انتهى //10:19ت م0021