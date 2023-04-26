القدس المحتلة 06 شوال 1444هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسجدد مستوطنون اليوم عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، بشكل استفزازي، في إطار اقتحاماتهم اليومية للأقصى، بالتزامن مع ذلك أقدمت قوات الاحتلال على الاعتداء على خمسة فلسطينيين، بينهم فتاة، وأخرجتهم بالقوة من باحات الأقصى.وفي مدينة نابلس، أقدم مستوطنون على حرق منزل فلسطيني في قرية عين جالود، واعتدوا على الفلسطينيين، فيما حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينيين، خاصة في ظل الحماية الكاملة التي توفرها قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم.//انتهى//10:24ت م0022