القاهرة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الدولة شرعت في تنمية سيناء حتى يتوافر لها واقع جديد يليق بها، مشددًا على أن مصر ماضية في طريقها نحو الخير والسلام والنماء، لمصلحة شعبها وجميع شعوب الإنسانية.وسلطت الضوء على مذكرة التفاهم التي وقّعتها مصر واليونان لإطلاق حوار دوري بين وزارتي المالية في البلدين، من أجل تبادل الرؤى حول قضايا وموضوعات السياسيات المالية، وآليات تطوير التعاون الفني.وأشارت صحف الأربعاء إلى تأكيد مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة الخاصة التي عقدها أمس لمناقشة الأوضاع في فلسطين، ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس المحتلة.وتحدثت عن تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الجمهوري ومناطق متفرقة بأم درمان، وخرق هدنة الـ 72 ساعة التي توصل إليها الطرفان بوساطة أمريكية.ولفتت الانتباه إلى إعلان الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن رسميًا ترشحه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤م.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، نبأ مقتل 16 شخصًا وإصابة 50 آخرين في انفجارات بمركز شرطة مكافحة الإرهاب الباكستانية، وكذلك انتشال خفر السواحل التونسي 70 جثة مهاجر أفريقي غير شرعي غرقوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.// انتهى //10:28ت م0023