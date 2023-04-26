تونس 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسكتبت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم عن مواصلة مجلس نواب الشعب التونسي جلساته للمصادقة على نظامه الداخلي.وأبرزت في الشأن المغاربي إغلاق الجيش الليبي الحدود مع السودان بسبب الاضطراب الأمني والاشتباكات العسكرية الذي تشهده الخرطوم وعدة مدن سودانية .وتحدثت في سياق آخر عن توقيع الجزائر وموريتانيا على مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق السياسي بين البلدين وذلك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية لجزائري أحمد عطاف إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط.وتطرقت في الشأن الدولي إلى إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024.// انتهى //10:37ت م0025