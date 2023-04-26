الرباط 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالتقارير الصادرة بخصوص السياحة المغربية، التي أفادت أن القطاع السياحي استعاد 84 % من نشاطه في أقل من سنة.وتناقلت تصريحات نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي دانا سترول، التي بين فيها أن المغرب يعد شريكا للولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة التطرف.وأخبرت صحف الأربعاء عن تمكن الدبلوماسية المغربية من إجلاء أكثر من 200 مواطن مغربي من المقيمين في السودان .ولفتت إلى تقديم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش خطة لتمديد اتفاق صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، ناشرة إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، ترشحه لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة .// انتهى //10:44ت م0026