جيزان 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسنبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان السيول على محافظات الحرث، والريث، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- تعالى حتى الساعة العاشرة مساءً.// انتهى //11:33ت م0031