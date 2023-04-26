بغداد 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتأكيد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إجراء تغييرات وزارية خلال الفترة المقبلة بناءً على تقييمه لأداء وزراء حكومته.وأشارت الصحف إلى توجّيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإرسال طائرتين لنقل المواطنين العراقيين العالقين في جمهورية السودان، بسبب الأحداث الدامية هناك وإعادتهم إلى أرض الوطن بالسرعة الممكنة.وتابعت الاتصال الهاتفي الذي أجراه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقية فؤاد حسين مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجيَّة دولة الإمارات العربيَّة المُتحدة، كلٌ على حده لبحث الوضع في السودان وتأكيد دعم العراق للدور الذي تضطلع به الدولتان الشقيقتان لوقف إطلاق النار نهائيًا و البدء بالحوار.وتطرقت إلى مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اعتدائهم على المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، واعتقال عدد من الفلسطينيين مع استمرار فرض الحصار على مدينة أريحا منذ عدة أيام.ونقلت الصحف إعلان الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن ترشحه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في عام ٢٠٢٤م.// انتهى //11:38ت م0032