الخرطوم 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تبادل الجيش والدعم السريع، الاتهامات بخرق الهدنة، فيما تواصلت الاشتباكات بصورة أقل عنفًا مما كانت عليه في الأيام السابقة.وأولت صحف الأربعاء اهتماما بمطالبة رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم بوقف إطلاق النار دائم وفتح حوار سياسي شامل ليعم السلام والأمن والاستقرار في السودان.ولفتت الانتباه إلى تأكيد المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير أمس أن فريق الأمن القومي التابع للرئيس جو بايدن يواصل الحديث إلى قادة عسكريين من طرفي الصراع في السودان لدعم وقف دائم للقتال هناك.وركزت على إعلان مصر أمس، أن عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم من السودان بلغ 1539 مواطناً حتى الآن.// انتهى //11:47ت م0034