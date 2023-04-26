القدس المحتلة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسأقام مستوطنون اليوم بؤرة استيطانية جديدة في قرية عين ساكوت بالأغوار الفلسطينية.وأفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الأغوار معتزا بشارات أن مستوطنون شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية جديدة، ووضعوا بيوتاً متنقلة على أراضي الفلسطينيين، في قرية عين ساكوت، بعد أن استولوا على مساحات من الأراضي في القرية.ولفت الانتباه إلى أن قوات الاحتلال وبالتزامن مع إقامة البؤرة الاستيطانية، سلمت إخطارات بهدم منزلين في قرى الفارسية وعين حلوة بالأغوار الفلسطينية، التي يواصل الاحتلال فرض الحصار المشدد عليها، لليوم التاسع عشر على التوالي.// انتهى //11:48ت م0035