الدمام 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال، والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات في إمارة المنطقة الذين قدموا لسموه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.وشدد سموه على ضرورة استمرار العمل بأقصى درجات الحرفية والإتقان، والعمل على خدمة المواطن والمقيم ومراعاة المصلحة العامة وفق توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -.// انتهى //12:45ت م0048