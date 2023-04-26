جدة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسأطلق المركز الوطني للفعاليات كتيب تقويم فعاليات جدة الشامل الذي يضم كل التجارب والمسرحيات والمطاعم وكافة مناطق الفعاليات في جدة، كما تم الإعلان عن إطلاق فيديو إعلاني يعرض فعاليات ومناطق تقويم فعاليات جدة لعام ٢٠٢٣.ويهدف الكتيب إلى توفير معلومات شاملة للزوار والمقيمين في جدة حول جميع الفعاليات التي سيتم إقامتها، بما في ذلك المسرحيات والعروض الموسيقية والفنية والثقافية، وكذلك المناطق السياحية والترفيهية والتجارية.ويأتي الكتيب في إطار خطة المركز لتعزيز الحضور الثقافي والترفيهي في جدة، وتعزيز السياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية.ويعد الفيديو الإعلاني وسيلة فعالة لتعريف الزوار والمقيمين في جدة بمختلف مناطق الفعاليات والترفيه، وتشجيعهم على زيارتها والاستمتاع بالتجارب المختلفة التي تقدمها المدينة.الجدير بالذكر أن تقويم فعاليات جدة مستمر طوال العام، مما يجعلها وجهة رئيسية للسياحة الثقافية والترفيهية في المملكة العربية السعودية.ويأتي إطلاق الكتيب الشامل والفيديو التعريفي كجزء من جهود المركز لتعزيز تجربة الزوار والمقيمين في المدينة وتحسين الحضور الثقافي والترفيهي فيها.كما يمكن الحصول على نسخة من الكتيب الشامل لتقويم فعاليات جدة من خلال الرابط التالي: dl.saudievents.sa/23423_JC_Booklet_V17.pdf//انتهى//12:49ت م0049