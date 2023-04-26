الجزائر 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالرسالة الخطية التي بعث بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, أمس, إلى نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مبرزة حرص الجزائر على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى شراكة إستراتيجية تشمل كافة المجالات.وأخبرت عن تلقي الرئيس تبون دعوة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لزيارة الإمارات.وتناولت وصول الرعايا الجزائريين والعرب إلى الجزائر قادمين من السودان في إطار عملية الإجلاء التي باشرتها الجزائر بسبب تردي الأوضاع الأمنية هناك.وفي الأخبار الدولية تناولت صحف الأربعاء إعلان الرئيس الأمريكي، جو بادين، أمس، ترشّحه لفترة ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها بالولايات المتحدة نهاية العام القادم.// انتهى //13:00ت م0051