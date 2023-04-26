تبوك 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واساستأنف اليوم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بمنطقة تبوك، الفصل الدراسي الثالث, بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة أنها عملت على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات من خلال لجنة الاستعداد التي تشرف على المهام الإدارية والميدانية، وتخصيص لجان إشرافية من مشرفين تربويين ومشرفات تربويات بالتعاون مع إدارات المدارس لتنفيذ جولات إشرافية على المدارس لمتابعة تسليم المقررات المدرسية، وتقديم كل الدعم التي تحتاجه المدارس من خدمات في المجال الفني والمهني.// انتهى //13:13ت م0053