الرياض 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسأقامت الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي وذلك بمقر الأمانة بمدينة الرياض .ورفع معالي الأمين العام باسمه واسم منسوبي الأمانة التهاني والتبريكات لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله-، ولجميع مواطني دول المجلس، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دول المجلس نعمة الأمن والأمان، وأن يكلل جهود قادتها لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.// انتهى //13:14ت م0054