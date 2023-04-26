جازان 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطنين بمنطقة جازان، لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //13:24ت م0055