جدة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسأعلن تقويم جدة عن أوائل فعالياته لعام 2023، عن عودة السيرك الشهير دو سوليه العالمي من جديد إلى مدينة جدة، في عروض فيوجن، وذلك ضمن فعاليات تقويم جدة لهذا العام.ويُقدم السيرك الذي تبدأ عروضه من الخميس 27 أبريل ويستمر لغاية يوم الجمعة 26 مايو في مدينة الملك عبدالله الرياضية، عروض سيرك من قِبل أمهر الاستعراضيين والبهلوانيين على المسرح، حيث العروض البهلوانية الماتعة، والمفاجآت الاستعراضية المذهلة والمُناسبة لجميع أفراد العائلة.يُذكر أن جميع عروض سيرك دو سوليه تندرج ضمن السيرك المعاصر المعروف، أي أنها تقتصر على العناصر البشرية وتخلو من استخدام أي نوع من الحيوانات، وكل عرض سيركي عبارة عن تجميع لتصاميم من مختلف أنحاء العالم مركبة في إطار واحد ومصحوبة بالموسيقى، ولا تستعمل الستائر أثناء عروض سيرك دو سوليه ويقوم العارضون بإدخال المستلزمات وإخراجها من قاعة السيرك أثناء العرض بأنفسهم.// انتهى //13:28ت م0057