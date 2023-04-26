الرياض 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسأقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم حفل المعايدة السنوي بديوان الوزارة في مدينة الرياض، بحضور معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووكلاء الوزارة ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام، وكافة الموظفين والموظفات.وتبادل الجميع التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى القدير أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم على المملكة عزها وتقدمها ورقيها في ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله -.// انتهى //13:32ت م0059