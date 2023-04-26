الدمام 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس.استقبلت مدارس تعليم المنطقة الشرقية اليوم الطلاب والطالبات بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر، لاستكمال ما تبقى من الفصل الدراسي الثالث وسط أجواء ملئها الطموح والتفاؤل.وبيّن المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص أن الطلاب والطالبات في جميع مدارس المنطقة الحكومية والأهلية والقطاعات التعليمية التابعة لها يواصلون استكمال الفصل الدراسي الثالث بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.وأكد أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بكافة إداراتها ومكاتبها عملت على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، من خلال وقوف القيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات على جاهزية العودة للدراسة ومتابعة أعضاء لجنة الاستعداد لضمان بداية عودة جادة وفصل دراسي موفق وحافل بالإنجازات والنجاحات.من جهة أخرى نظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة العلاقات العامة، اليوم حفل المعايدة السنوي بمقر مبنى الإدارة الرئيسي الجديد بالدمام، بحضور مدير التعليم بالمنطقة الدكتور سامي العتيبي، ومساعديه، والقيادات التعليمية وعدد من منسوبي تعليم المنطقة.// انتهى//13:38ت م0061