عام / مكافحة المخدرات تقبض على شخص لعرضه وترويجه مادة الحشيش المخدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمنطقة الشرقية
الأربعاء 1444/10/6 هـ الموافق 2023/04/26 م واس
الدمام 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطن بالمنطقة الشرقية، لعرضه وترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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14:31ت م
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