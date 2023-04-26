حائل 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن ممكنات النجاح متوفرة لمواصلة الارتقاء بأداء موظفي إمارة المنطقة إلى أعلى المستويات بفضل الله ثم دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله -, منوهاً بمتابعة سمو وزير الداخلية.وقال سمو الأمير عبد العزيز بن سعد : إن هذا الجهد المبارك والعمل المتقن يجعل التطلع مضاعفاً من أجل مستويات أكثر وأشمل مستقبلاً، مشيداً بالنجاحات التي تتحقق لإمارة المنطقة ودورها الملموس والفاعل حالياً بالمنطقة، مبدياً ثقته بالكوادر الإدارية الناجحة والمتميزة.جاء ذلك خلال استقبال سموه بصالة الاستقبال في الإمارة اليوم، وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ، ووكلاء الإمارة، ومدراء العموم، ومدراء الإدارات، وموظفي الإمارة، الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً للجميع مزيداً من التوفيق.حضر الاستقبال، وكيل إمارة منطقة حائل للشؤون الأمنية عبدالعزيز الصقر, ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عماد الصبحي، ووكيل الإمارة المساعد للحقوق عبدالرحمن العبيد، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية فؤاد الغصاب، وعددٌ من المسؤولين.// انتهى //14:53ت م0073