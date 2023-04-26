الرياض 06 شوال1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واستشارك شركة الدرعية في معرض "سوق السفر العربي 2023" المقرر عقده الشهر المقبل في دبي، وذلك تأكيدًا على مكانة مدينة الدرعية التاريخية بصفتها وجهة ثقافية وسياحية أولى مستقبلية، وفي إطار الشراكات التي تم الإعلان عنها مع علامات تجارية عالمية رائدة في عالم الضيافة.وقد بدأت مدينة الدرعية التاريخية استقبال السيّاح من أرجاء العالم بمناسبة افتتاح كل من حي الطريف التاريخي المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ومطل البجيري الذي تجتمع فيه أرقى وجهات الطعام في ديسمبر من عام 2022، الأمر الذي يدفع بالمدينة إلى مباهاة العالم بما تحتكم عليه من مقدرات في السياحة والضيافة بـ38 شراكة فندقية مؤكدة.وتشارك الدرعية من خلال ممثليها في عدة جلسات نقاش ضمن المؤتمر المصاحب لمعرض "سوق السفر العربي 2023"، التي ستتطرق إلى عدة موضوعات مهمة، من بينها ريادة المملكة في التنمية المستدامة والسياحة والنمو الاقتصادي، وإبراز جهودها المبذولة في تسخير النمو الأخضر والسياحة في إحداث تغييرات إيجابية في القطاع.وتركز الشركة جهودها على حماية وحفظ تاريخ المملكة والاحتفاء به، وذلك من خلال تحويل منطقة الدرعية إلى واحدة من أكثر الوجهات السياحية الثقافية جذباً في العالم.ومن المقرر أن تصبح الدرعية مشروعاً مطوراً متعدد الاستخدامات، تضم مجموعة من وجهات الضيافة وأنشطة التجارة ومتاجر التجزئة والمعالم الطبيعية، ما يعزز الطابع المميز والاستثنائي للمنطقة ويزيد من أهميتها الثقافية.ويُعَد "سوق السفر العربي" المعرض الرائد في منطقة الشرق الأوسط المتخصص في مجال السفر الخارجي والداخلي، حيث يستعرض إمكانات الأعمال في المنطقة لمحترفي السياحة الداخلية والخارجية.وستسلط نسخة العام 2023 من المعرض الضوء على مستقبل السفر المستدام بما يتماشى مع شعار المعرض "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية" كما تدعو الشركة جميع الزوار والوفود المشاركة في المعرض إلى لقاء ممثلي الشركة في جناح "روح السعودية" طوال أيام المعرض.// انتهى //16:11ت م0077