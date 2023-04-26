الكويت 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 8ر2 نقطة ليبلغ مستوى 55ر7158 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 04ر0 %.وجرى تداول 2ر149 مليون سهم عبر 11352 صفقة نقدية بقيمة 9ر39 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر5 نقاط ليبلغ مستوى 82ر5584 نقطة بنسبة 10ر0 % من خلال تداول 6ر49 مليون سهم عبر 2786 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 ملايين دينار.وارتفع مؤشر السوق الأول 7ر5 نقاط ليبلغ مستوى 35ر7941 نقطة بنسبة 07ر0 % من خلال تداول 5ر99 مليون سهم عبر 8566 صفقة بقيمة 11ر35 مليون دينار.كما ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2ر8 نقاط ليبلغ مستوى 78ر5607 نقاط بنسبة 15ر0 % من خلال تداول 8ر46 مليون سهم عبر 2432 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 ملايين دينار.// انتهى //16:15ت م0078