مابوتو 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسارتفع عدد الإصابات بالكوليرا عشر مرات في موزمبيق منذ فبراير الماضي مع إصابة أكثر من 28 ألف شخص في أعقاب مرور الإعصار فريدي.وأفاد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في موزمبيق جاي تايلور في مؤتمر صحافي أنه سُجلت أكثر من 28 ألف إصابة بالكوليرا في موزمبيق، مؤكداً أن العدد أكثر بعشر مرات من الرقم المسجل في بداية شهر فبراير وأن الإصابات في تزايد مستمر.وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت الشهر الماضي من أن موزمبيق تشهد أسوأ تفشٍّ للكوليرا منذ أكثر من عقد إذ تسبب بوفاة 123 شخصاً منذ نهاية العام الماضي.// انتهى //16:18ت م0079