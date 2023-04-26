القاهرة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليارات جنيه ليصل إلى 1.129 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 2.5 مليار جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على انخفاض نسبته 0.36% ليبلغ مستوى 17452.22 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.72% مسجلاً 3013.56 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 0.64% لينهي التعاملات عند مستوى 4578.64 نقطة.// انتهى //16:53ت م0083