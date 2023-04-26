إسلام آباد 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسلقي جنديان من رجال الجيش الباكستاني، ومسلحان من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال عملية تبادل إطلاق نار وقعت اليوم في منطقة "وادي تيرا" بمقاطعة "خيبر" شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش أن الاشتباكات وقعت أثناء قيام فرقة عسكرية بعملية تمشيط ضد عناصر إرهابية، بناء على معلومات استخبارية، مشيراً إلى أن الفرقة العسكرية تمكنت كذلك من اعتقال أربعة إرهابيين آخرين أصيبوا بجراح أثناء تبادل إطلاق النار.كما تمت مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الإرهابيين المعتقلين، في حين تواصل الفرقة العسكرية عملية التمشيط لتطهير المنطقة من الإرهابيين.// انتهى //16:55ت م0084