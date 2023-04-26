الدوحة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسصعد المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 142.23 نقطة، أي بنسبة 1.43 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و72.56 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 162 مليوناً و671 ألفاً و119 سهماً، بقيمة 485 مليوناً و263 ألفاً و759.901 ريال، نتيجة تنفيذ 21072 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 34 شركة، بينما انخفضت أسعار 11 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.// انتهى //16:59ت م0085