حائل 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل غرفة حائل.والتقى سموه رئيس الغرفة هاني الخليفي وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وعدداً من رجال الأعمال بالمنطقة، حيث استعرض رئيس غرفة حائل خلال الزيارة دور الغرفة في تنمية قطاع الأعمال لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمنطقة وبناء الشراكات المستدامة مع القطاع الحكومي بما يحقق التكامل والتناغم لتنفيذ خطط التنمية الفعالة ومواكبة وتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، مثمناً جهود سمو أمير المنطقة وسمو نائبه بما تجدة الغرفة من دعم غير محدود ومتابعة دائمة وتوجيه مستمر لتطوير قطاع الأعمال وتعزيز الاستثمارات بالمنطقة.بعد ذلك قُدّم عرض مرئي عن أبرز المبادرات واللقاءات التي نفذتها غرفة حائل وأقامتها خلال العام 2022م.وقال سمو أمير منطقة حائل في كلمة ألقاها بهذه المناسبة: "إن القطاع الخاص يحظى بدعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة التي تعمل لدفع منظومة الاقتصاد المحلي، ونسعد بمثل هذا اللقاءات التي تثري وتشارك وتصنع وتمكن المنطقة بقدرتها وقدرة أبناؤها الذي نطمح أن يتلوه لقاءات أخرى مع أهم وأكبر شركاؤنا بالمنطقة بتعزيز قدرة المنطقة وأهميتها"، متطلعاً إلى أن يكون لرجال وسيدات الأعمال الأثر القوي في ترجمة هوية حائل.// انتهى //17:01ت م0086