اجتماعي / الهيئة الملكية بينبع تنظم حفل معايدة لمنسوبيها
الأربعاء 1444/10/6 هـ الموافق 2023/04/26 م واس
ينبع 06شوال 1444هـ الموافق 26أبريل 2023م واس
أقامت الهيئة الملكية بينبع اليوم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبد الهادي الجهني، ومديري الإدارات ومنسوبي الهيئة ، حيث تبادل الجميع التهاني في حفل نظمته إدارة الاتصال والإعلام في المبنى الرئيسي بينبع الصناعية.
وتسعى الهيئة الملكية بينبع من خلال هذه المناسبات إلى تأصيل وتوثيق العلاقة بين جميع منسوبيها.
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17:05ت م
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