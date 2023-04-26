ينبع 06شوال 1444هـ الموافق 26أبريل 2023م واسأقامت الهيئة الملكية بينبع اليوم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبد الهادي الجهني، ومديري الإدارات ومنسوبي الهيئة ، حيث تبادل الجميع التهاني في حفل نظمته إدارة الاتصال والإعلام في المبنى الرئيسي بينبع الصناعية.وتسعى الهيئة الملكية بينبع من خلال هذه المناسبات إلى تأصيل وتوثيق العلاقة بين جميع منسوبيها.//انتهى //17:05ت م0087