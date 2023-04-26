المنامة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,895.37 نقطة بارتفاع وقدره 8.00 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 675.01 نقطة بارتفاع قدره 5.95 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين و486 ألفاً و387 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و97 ألفاً و545 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 146 صفقة.// انتهى //17:05ت م0088