جدة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسأقامت النيابة العامة احتفالها بعيد الفطر المبارك بحضور معالي النائب العام وعدد منسوبي النيابة العامة، وذلك في مكتب معاليه بمحافظة جدة.وألقى معالي النائب العام كلمة بهذه المناسبة رفع فيها باسمه ونيابة عن منسوبي النيابة العامة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.وأشاد بالدور العظيم الذي قامت به المملكة خلال شهر رمضان المبارك في استقبال الزوار والمعتمرين، والدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة للحرمين الشريفين، وقاصديهما , سائلا الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد المباركة، وأن يديم عليها الأمن والأمان والرخاء والازدهار، في ظل قيادتها الرشيدة.// انتهى //17:07ت م0089