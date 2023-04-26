جدة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسبحث معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه أمس، في اتصال هاتفي بمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تطورات الأوضاع في السودان.وأكد الجانبان أهمية التنسيق بينهما في إطار الجهود الإقليمية والدولية لنزع فتيل الأزمة، وضرورة الالتزام بالهدنة الإنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار واستئناف مسار العملية السلمية عبر الحوار والتفاوض.// انتهى //17:08ت م0091