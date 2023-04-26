جدة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسوقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص - إحدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - إتفاقية لتمويل ودعم تنمية القطاع الخاص في دولة أوزبكستان بقيمة 30 مليون دولار لتعزيز القطاع الخاص والأعمال التجارية.وسيتم استخدام تمويل الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالإنابة هاني سالم سنبل مع رئيس مجلس إدارة بنك الإئتمان الأصغر، أوريف بوتاييف، لتقديم خدمات التمويل الأصغر وتمويل مؤسسات القطاع الخاص المؤهلة.وأوضح سُنبل أن الاتفاقية لعبت دورًا أساسيًا في دعم تنمية القطاع الخاص في أوزبكستان، مشيرًا إلى مساهمة بنك الائتمان الأصغر في دفع النمو الاقتصادي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا حاسمًا في نمو البلاد وتطورها، إضافة إلى تعزيز عمل التمويل الإسلامي في البلدان الأعضاء وفي جميع أنحاء العالم .// انتهى //18:09ت م0097