الرياض 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واستُنظم هيئة فنون العمارة والتصميم غداً لقاءً مفتوحاً بالتزامن مع اليوم العالمي للتصميم، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة سمية السليمان إلى جانب جمعٌ من المهتمين والعاملين في قطاع العمارة والتصميم بالمملكة؛ وذلك احتفاءً باليوم العالمي للتصميم الذي يوافق يوم الـ 27 من شهر أبريل في كل عام.وسيتناول اللقاء الذي يقام عن بعد الدور المهم للتصميم، وما يحمله من ثراء ثقافي، وقدرة على إحداث التغيير، إلى جانب استعراض دور هيئة فنون العمارة والتصميم في تنمية وتطوير قطاعات التصميم والارتقاء بها. وكذلك الإجابة على مختلف استفسارات الحضور عبر فقرةٍ مخصصة للنقاش.ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة فنون العمارة والتصميم على تنظيمها، كقناةٍ اتصالية مع المجتمع؛ لإثراء المشهد الثقافي لفنون العمارة والتصميم، وتوفير مساحة للحوارات البناءة، وتبادل الرؤى والأفكار للارتقاء بقطاع العمارة والتصميم كأحد الفنون الثقافية الإبداعية.// انتهى //19:00ت م0104