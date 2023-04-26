حلب/إدلب 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 73 طنا و59 كيلوغراما من السلال الغذائية و 1,700 حقيبة نظافة في محافظتي حلب وإدلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 1,700 أسرة، ضمن مشروع الاستجابة العاجلة لمتضرري الزلزال في سوريا لعام 2023م.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.// انتهى //19:00ت م0105