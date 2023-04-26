دوشنبه 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسوزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إغاثية متنوعة شملت البطانيات وفحم التدفئة وسخانات الماء، استفاد منها 180 فرداً من الفئات الأشد احتياجاً في منطقة بالجوفون التابعة لولاية خاتلون في جمهورية طاجيكستان، وذلك ضمن مشروع تقديم المساعدات للمتضررين في طاجيكستان للعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإيوائية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للأسر الأشد احتياجًا في مختلف المناطق المتضررة.// انتهى //19:02ت م0106