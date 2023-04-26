جنيف 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسأطلقت منظمة الصحة العالمية في ختام الاجتماع العالمي لمسببات الأمراض التنفسية اليوم مبادرة جديدة لمساعدة البلدان على الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الأوبئة في المستقبل، تتضمن إرشادات بشأن التخطيط المتكامل والاستجابة لأي مسببات لأمراض الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا أو فيروسات كورونا أو الأمراض غير المعروفة حتى الآن.كما تتضمن مبادرة التأهب والصمود في مواجهة التهديدات الناشئة المسماه PRET، أحدث الأدوات ووسائل العمل الجماعي التي تم إنشاؤها خلال وباء كوفيد19 وغيرها من حالات الطوارئ الصحية العامة الأخيرة، وكيفية إجراء البلدان لمراجعات وتحديث جهود تعزيز النظم الصحية وضمان امتلاك القدرات الوظيفية وزيادة التواصل بين أصحاب المصلحة في التخطيط والتنسيق، وتخصيص استثمارات مستدامة وتمويل معالجة الثغرات التي كشف عنها وباء كوفيد19.وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي إن أنشطة التأهب والاستجابة والوقاية يجب ألا تكون من اختصاص قطاع الصحة وحده، حيث تؤثر حالات الطوارئ الصحية على العديد من القطاعات.وطالب أدهانوم بالمرور الآمن لتسليم الإمدادات الطبية الحيوية والأدوية والمعدات الجراحية، وأكياس الدم الذي تشتد الحاجة إليه مع تزايد عدد الإصابات، مشيرًا إلى أن المنظمة ستواصل العمل في السودان قدر المستطاع، مع إعادة انتشار فرقها طبقًا للأوضاع الأمنية.// انتهى //19:17ت م0108