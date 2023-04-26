عام / تحطم مقاتلة طراز "ميغ-31" في مقاطعة مورمانسك الروسية ونجاة قائديها
الأربعاء 1444/10/6 هـ الموافق 2023/04/26 م واس
موسكو 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم مقاتلة اعتراضية من طراز "ميغ 31"، في مقاطعة مورمانسك (أقصى شمال غرب روسيا).
وأفادت الوزارة أن المقاتلة من طراز "ميغ- 31" تحطمت في مقاطعة مورمانسك اليوم أثناء قيامها بطلعة تدريبية مجدولة، وتمكن الطياران من القفز بمظلتيهما، وتم إجلاؤهما فوراً بمروحية تابعة لإدارة البحث والإنقاذ.
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19:24ت م
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