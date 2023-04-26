موسكو 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم مقاتلة اعتراضية من طراز "ميغ 31"، في مقاطعة مورمانسك (أقصى شمال غرب روسيا).وأفادت الوزارة أن المقاتلة من طراز "ميغ- 31" تحطمت في مقاطعة مورمانسك اليوم أثناء قيامها بطلعة تدريبية مجدولة​، وتمكن الطياران من القفز بمظلتيهما، وتم إجلاؤهما فوراً بمروحية تابعة لإدارة البحث والإنقاذ.// انتهى //19:24ت م0109