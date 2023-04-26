القاهرة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تناولا خلاله عدداً من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان.وأكد الرئيس المصري دعم بلاده الكامل للشعب السوداني في الأزمة الخطيرة التي يمر بها، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتفعيل المسار السياسي والحوار السلمي، بما يدفع في اتجاه عودة الاستقرار والأمن، ويراعي المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.فيما أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن بالغ القلق تجاه الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية، وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به مصر لدفع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة الأوضاع في السودان.// انتهى //19:26ت م0110