سياسي / العاهل الأردني وأمين عام "الناتو" يبحثان التطورات الإقليمية والدولية
الأربعاء 1444/10/6 هـ الموافق 2023/04/26 م واس
عمّان 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس
تلقى العاهل الأردني عبدالله الثاني إتصالًا هاتفيًا اليوم من الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ.
وتناول الجانبان خلال الاتصال، سبل تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين الأردن و"الناتو" في المجالات العسكرية والتدريبية والدفاعية ومكافحة الإرهاب والحرص على تطويره، إضافة للتطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
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19:28ت م
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