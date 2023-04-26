عمّان 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واستلقى العاهل الأردني عبدالله الثاني إتصالًا هاتفيًا اليوم من الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ.وتناول الجانبان خلال الاتصال، سبل تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين الأردن و"الناتو" في المجالات العسكرية والتدريبية والدفاعية ومكافحة الإرهاب والحرص على تطويره، إضافة للتطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.// انتهى //19:28ت م0111