القدس المحتلة 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسواصل عشرات المستوطنين مساء اليوم، تنفيذ اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية.وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن مستوطنين اقتلعوا عشرات الأشجار جنوب مدينة بيت لحم، كما اقتحم هؤلاء بحماية من قوات الاحتلال قرى في الأغوار، واعتدوا على المزارعين الفلسطينيين.في ذات السياق، اقتلعت قوات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون في قرية كفل حارس غرب سلفيت شمال الضفة الغربية، وذلك تمهيداً لضم المنطقة لمخطط استيطاني شرع الاحتلال في تنفيذه.// انتهى //19:28ت م0112