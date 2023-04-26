الرياض 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسأعلن الاتحاد العربي لكرة اليد, فوز نادي الهدى السعودي بحقوق استضافة البطولة العربية المؤهلة لبطولة العالم "سوبر جلوب 2023" بنسختها الـ38 المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2023م.وتعد هذه الاستضافة تاريخية كونها الأولى في تاريخ النادي، وأول مشاركة خارجية للفريق الأول لكرة اليد الذي يعد من الأندية المنافسة في موسم 2022-2023 بحصوله على وصافة دورة الألعاب السعودية التي أقيمت في العاصمة الرياض بعد موسم واحد من صعود الفريق لأندية الدوري الممتاز.// انتهى //19:36ت م0113