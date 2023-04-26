دكا 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واسوزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 24 طنا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدن أمباغ، وكوناباري، و وغازيبور بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 6.000 فرد بواقع 1.000 أسرة، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في بنجلاديش للعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم.// انتهى //19:37ت م0114