اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 24 طنا من السلال الغذائية في عدة مدن بجمهورية بنغلاديش
الأربعاء 1444/10/6 هـ الموافق 2023/04/26 م واس
دكا 06 شوال 1444 هـ الموافق 26 أبريل 2023 م واس
وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 24 طنا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدن أمباغ، وكوناباري، و وغازيبور بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 6.000 فرد بواقع 1.000 أسرة، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في بنجلاديش للعام 2023م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم.
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19:37ت م
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